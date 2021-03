WSV Turnau: Auf den Spuren der Weltcup-Größen

Unsere große Vereinshilfsaktion (als Partner sind auch Sportconsulting Graz, Energie Steiermark, Lets go! Graz und die IKK Group an Bord) läuft weiterhin auf Hochtouren. Auf die Klubs warten insgesamt 100.000 Euro an Ausrüstungsgutscheinen. Teilnahmeschluss ist der 31. März. Der WSV Turnau hat sich bereits beworben. Wir holen den ambitionierten Klub vor den virtuellen Vorhang.