40 Jahre lang „Gendarm vom Wörthersee“

Rückblick

Zum Schluss mussten wir ,Is schon still uman See‘ singen“, erinnert sich Prenter mit einem Schmunzeln, und dann erzählt er mit Tränen in den Augen: „Mit einer Kollegin hab ich durch Zureden einem Buben das Leben gerettet, er wollte vor den Zug springen. Er hat sich dann bedankt.“ Prenter war auch maßgeblich an der Klärung von Banküberfällen und Morden beteiligt. Mit Freude erinnert er sich an Treffen mit Weltstars wie Telly Savallas, Michael Douglas und Udo Jürgens sowie Roy Black. Und an „Action“ mit Barman Rainer Husar und Otto Retzer. „Der Ferdl war menschlich, er hatte für alle ein offenes Ohr, das zeichnet ihn aus“, bringt Husar den Charakter des Neo-Pensionärs auf den Punkt.