ÖOC fordert rasche Impfung möglicher Tokio-Starter

„Es ist davon auszugehen, dass das Infektionsrisiko für Top-Athleten in der intensiven Vorbereitungsphase weiter steigt. Nicht-geimpften Athleten würden ab sofort erhebliche Wettbewerbs-Nachteile entstehen. Zum einen durch den Umstand, dass ein Großteil der internationalen Konkurrenten schon geimpft ist, sich deren Ansteckungsrisiko drastisch reduziert und zum anderen, dass die Regeneration bei Covid-19-Infizierten ungleich länger dauert“, erklärte das ÖOC nach einer Vorstandssitzung am Mittwoch in Wien.