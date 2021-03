Alle 7 ÖSV-Adler überstanden die Quali in Planica

Alle sieben ÖSV-Springer haben sich für den ersten von drei Skiflug-Einzel-Bewerben in Planica qualifiziert! Michael Hayböck schnitt als Neunter am besten ab, auch Daniel Huber (18.) und Philipp Aschenwald (19.) klassierten sich am Mittwoch unter den Top-20. Großschanzen-Weltmeister Stefan Kraft belegte als viertbester Österreicher Rang 22. Tagessieger wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi mit 249,7 Punkten nach einem 229-m-Flug vor dem Deutschen Markus Eisenbichler (248,5/227,5).