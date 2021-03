Netanyahus Chancen auf weitere Amtszeit schwinden

Land bleibt tief gespalten

Es wurde am Mittwoch klar: Das Land bleibt nach der Wahl, die einem Referendum über den in einem Korruptionsprozess angeklagten Netanyahu gleichkam, tief gespalten. Ein Ausweg aus dem Patt, der politischen Krise ist vorerst nicht in Sicht. Seit 2019 ist etwa kein Budget mehr verabschiedet worden.