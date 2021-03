Wahlen in Israel: Alle gegen „Bibi“ Netanjahu!

Es gibt dann noch zwei ultrareligiöse Parteien, für deren Teilnahme an einer Koalition Netanjahu stets einen hohen Preis zu zahlen bereit war; und zwar in Form von Privilegien, die von Gegnern eine religiöse Erpressung genannt werden. Ihre Disziplinlosigkeit in der Pandemie hat die „Religiösen“ in weiten Teilen der israelischen Gesellschaft unpopulär gemacht.