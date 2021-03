Wahlen in Israel: Netanjahus Kampf um die Macht

Denn letzten Umfragen zufolge deutete vieles darauf hin, dass es weder dem Mitte-rechts-Lager um Netanyahu und seinem Likud noch dem Mitte-links-Lager um den früheren Journalisten Yair Lapid mit seiner liberalen Partei Jesch-Atid-Partei (Es gibt eine Zukunft) gelingen könnte, eine Mehrheit zu erreichen. In Israel bedeutet das, dass die jeweilige Koalition auf zumindest 61 der insgesamt 120 Abgeordnetensitze in der Knesset, also dem Parlament, kommen muss.