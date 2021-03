Österreicher horten Bargeld | Unfassbares Tierleid

Unfassbares Tierleid. Wie kann man so mit Kreaturen umgehen? Man müsste kein ausgewiesener Tierfreund sein, um zu verachten, was Menschen hier Tieren antun: Tausende Rinder wurden Mitte Dezember auf zwei Schiffe in Spanien verfrachtet, um sie in die Türkei zu transportieren. Dann brach an Bord angeblich eine Seuche aus und niemand wollte mehr die Schiffe anlanden lassen. Die Folge: Drei Monate schlimmste Qualen für die Tiere an Bord - kaum Platz, dann ging auch noch das Futter aus. Jetzt werden jene Rinder, die nicht ohnehin schon verendet sind, getötet. Tierschützer fragen sich, wie lange die Politik noch bei solchen unfassbaren Vorgängen zuschaut. Ja, das fragen wir uns alle!