Australier Rohan gewinnt 2. Etappe in Katalonien

Dennis Rohan (Ineos) hat am Dienstag die zweite Etappe der Katalonien-Radrundfahrt gewonnen! Der Australier und zweifache Zeitfahr-Weltmeister setzte sich im Zeitfahren über 18,5 km am See von Banyoles in 22:27 Minuten durch. Er gewann fünf Sekunden vor dem französischen Zeitfahr-Champ Remi Cavagna (QuickStep).