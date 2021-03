Hat Regierung die Situation um Corona im Griff?

Wenig Neues brachte die Pressekonferenz am Montag, die den Plan der nächsten Wochen vorgeben soll. Weitere Öffnungsschritte bleiben - aufgrund der hohen Infektionslage - aus. Man sei mitten in der dritten Welle angekommen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Hat die Regierung die Situation mit Corona überhaupt noch im Griff? Darüber diskutiert Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwoch um 20.15 Uhr im krone.tv-Talk #brennpunkt.