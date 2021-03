3415 Neuinfektionen, 32 weitere Todesfälle

3415 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 2425 neue Fälle gewesen. 32 weitere Menschen starben. Auf Normalstationen mussten im Vergleich zu gestern erneut ein Zuwachs an Patienten verzeichnet werden, die Zahl jener auf den Intensivstationen blieb gleich.