Reichelt: „Es ist fast ein bisschen ein Trauma“

Hannes Recihelt hat im Ski-Sport fast alles erlebt. Er holte bei der WM 2015 Gold im Super-G, sicherte sich in der Saison 2007/2008 den Super-G-Weltcup, gewann insgesamt 13 Weltcuprennen, darunter auch die Abfahrt in Kitzbühel im Jahr 2014 und kämpfte sich darüber hinaus immer wieder nach Verletzungen zurück. Doch besonders in Erinnerung - und das in wirklich negativer - blieben ihm die Dopingvorwürfe.