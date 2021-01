AstraZeneca: „Sind der EU nicht verpflichtet“

Nach der Hiobsbotschaft, dass AstraZeneca zunächst nicht einmal die Hälfte der zugesagten Impfdosen in die EU liefern wird, liegen die Nerven blank. Schließlich zahlte die Union einen Vorschuss in der Größenordnung von mehreren Hundert Millionen Euro - und pocht nun auf die Einhaltung der zugesicherten Mengen. Der Impfstoffhersteller selbst meint, die EU sei wegen des schleppenden Vertragsabschlusses selber schuld an der Misere und man sei vertraglich zu nichts verpflichtet. In einer Krisensitzung der beiden Parteien am Mittwochabend soll nun eine Lösung gefunden werden.