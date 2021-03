Notzulassung für 2. Impfstoff aus China in Ungarn

In Ungarn hat ein zweiter chinesischer Coronavirus-Impfstoff namens Convidecia eine Notzulassung von der nationalen Arzneimittelbehörde (kurz OGyEI) erhalten. Das gab der Hersteller des Vakzins in einer Aussendung bekannt. Die Lage in unserem Nachbarland spitzt sich indes dramatisch zu. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden 9046 Neuinfektionen mit Covid-19 registriert.