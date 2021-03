Drei ÖFB-Legionäre schaffen es ins Team der Runde

Drei österreichische Internationale haben es beim deutschen Fachmagazin „kicker“ (Montag-Ausgabe) in die Mannschaft der Runde der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Zum Freiburger Philipp Lienhart und Mönchengladbachs Stefan Lainer - beide erzielten am Wochenende Tore - in der Abwehr gesellte sich Wolfsburgs Xaver Schlager im Mittelfeld.