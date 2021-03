Hütters Frankfurt gewinnt verrückte Partie mit 5:2

Andre Silva brachte die Truppe von Adi Hütter schon nach zwei Minuten in Führung, fünf Minuten später glich Union durch Kruse aus. Dann ging es viel hin und her, Frankfurts Sow rettete insgesamt dreimal auf der Linie. Zehn Minuten vor der Pause ging Frankfurt durch ein unglaubliches Eigentor aus 35 Meter (!) von Andrich in Führung. Der Unioner spielte zu seinem Keeper Luthe zurück, nur der stand neben dem Tor und rutschte beim Versuch der Rettung auch noch aus. Kostic und Silva erhöhten in den nächsten sechs Minuten auf 4:1, bevor Kruse mit dem Halbzeitpfiff wieder durch Kruse auf 4:2 verkürzte.