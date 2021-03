Ab 13.30 Uhr LIVE: 1899 Hoffenheim gegen Mainz 05

Übrigens: Seit Bo Svensson Trainer in Mainz ist, läuft es: Unter dem Dänen sammelte der FSV 14 Punkte in der Rückrunde und damit bereits zum aktuellen Zeitpunkt mehr Zähler als in der gesamten Hinrunde (sieben). Durch die jüngsten Erfolge ist der Anschluss auf die Nichtabstiegsplätze geschafft.