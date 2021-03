Ab 20.30 Uhr LIVE: Bielefeld gegen RB Leipzig

Wenn man in Bielefeld nicht gewinne, „gibt es gegen Bayern keinen großen Showdown“. Denn nach der Länderspielpause empfängt RB am 3. April dann in der 27. Runde den Klub von ÖFB-Star David Alaba, der seinen neunten Meistertitel en suite anpeilt. Die Bayern spielen davor noch am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den seit fünf Runden ungeschlagenen Tabellenachten VfB Stuttgart, für den Sasa Kalajdzic in den jüngsten sieben Liga-Partien immer getroffen hat.