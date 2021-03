Sonnenenergie für Therme

Zwei Dutzend Bäume, die zwischen den Reihen des Parkplatzes gewachsen sind, wurden dafür entfernt. Der Platz sei ohnehin ungeeignet für die Bäume gewesen, betont Cerutti. Dreimal so viele will man an anderer Stelle nachpflanzen. Am Parkplatz will man nicht nur die Energie der Sonne nutzen, sondern auch abgeben. 30 Elektro-Ladestellen entstehen vorerst, bis zu 500 sind bei Bedarf möglich. Überhaupt will man ein Drittel des eigenen Strombedarfs durch die Solarkraft abdecken. Langfristig ist vorgesehen, zur ersten energieautarken Therme Europas zu werden.