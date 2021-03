Hauser verpasst Massenstart-Weltcup als 22. klar!

Das Ergebnis:

1. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 34:53,1 Min. (5 Schießfehler=Strafrunden)

2. Dschinara Alimbekawa (BLR) +6,9 Sek. (6)

3. Franziska Preuß (GER) +11,1 (6)

Weiters:

22. Lisa Hauser (AUT) +1:36,5 Min. (7)

23. Dunja Zdouc (AUT) +1:47,1 (7)



Der Endstand im Gesamtweltcup:

1. Tiril Eckhoff (NOR) 1152 Punkte

2. Marte Olsbu Röiseland (NOR) 963

3. Franziska Preuß (GER) 840

Weiters:

6. Lisa Hauser (AUT) 818

25. Dunja Zdouc (AUT) 361

32. Julia Schwaiger (AUT) 246

77. Katharina Innerhofer (AUT) 24

88. Christina Rieder (AUT) 8



Der Endstand im Massenstart-Weltcup:

1. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 186 Punkte

2. Franziska Preuß (GER) 183

3. Julia Simon (FRA) 181

Weiters:

6. Lisa Hauser (AUT) 171

25. Dunja Zdouc (AUT) 64

48. Julia Schwaiger (AUT) 8