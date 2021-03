Kombination: Seidl nach Springen vor Lamparter

Mario Seidl liegt nach dem Sprung beim Weltcup-Finale der Nordischen Kombinierer in Klingenthal auf dem sechsten Zwischenrang, unmittelbar vor Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter. Seidl weist am Sonntag auf Leader Royta Yamamota 43 bzw. auf den nur sieben Sekunden hinter dem Japaner liegenden Topfavoriten Jarl Magnus Riiber (NOR) 36 Sekunden Rückstand auf.