Einbrecher stahlen aus Werkstatt 500 Katalysatoren

In Werkstatt eingedrungen

Daraufhin wurden eine Tür sowie ein Fenster aufgebrochen und über das Fenster in die Werkstatt eingedrungen. In weitere Folge wurden ca. 500 Stück Katalysatoren verschiedenster Hersteller im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen und abtransportiert. In der Werkstatt befanden sich weitere hochwertige Autoteile, welche die Täter zurückgelassen haben.