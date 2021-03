GAK gleicht in letzter Minute gegen Lafnitz aus

Der SV Lafnitz hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga nur leicht ausgebaut. Die Steirer mussten sich aufgrund eines späten Ausgleichstreffers am Freitagabend im steirischen Duell in Graz beim GAK mit einem 1:1-Remis begnügen und liegen nun fünf Punkte vor Verfolger FC Liefering. Die Partie der „Jungbullen“ in Grödig gegen den FC Juniors Oberösterreich wurde wegen starken Schneefalls nach 15 Minuten abgebrochen und wird neu ausgetragen. Das war kein Einzelfall.