Sexuelle Belästigung im Netz: Opfer berichten

„Wer anzügliche Nachrichten erhält, sollte diese ignorieren, blockieren und anschließend melden“, rät Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet - eine Initiative, die in Zusammenarbeit mit der Polizei den sicheren Umgang mit digitalen Medien unterstützt. „Liegt ein Tatbestand vor, so ist es natürlich auch sinnvoll, bei der Polizei Anzeige zu erstatten“, so Sandrieser.