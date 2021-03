Berlin: Schwarz-grüne Töne nach CDU-Wahldebakel

Bundeskanzler Sebastian Kurz besuchte im Rahmen seiner Berlin-Reise am Freitag auch CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der Kanzlerkandidat werden könnte. Viele sehen im nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten den logischen Nachfolger von Angela Merkel, doch in den Umfragen liegt Laschet deutlich hinter Bayerns CSU-Chef Markus Söder, der in der Corona-Pandemie zum Krisenmanager aufgestiegen ist.