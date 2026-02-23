„Hab aufs Eis geschaut und da meine Zähne gesehen“

„An die sehr besorgten Medien“ schrieb Patel später auf der Plattform X: „Ja, ich liebe Amerika und war zutiefst geehrt, als mich meine Freunde, die frischgebackenen Goldmedaillengewinner des Teams USA, in die Umkleidekabine eingeladen haben, um diesen historischen Moment mit den Jungs zu feiern.“ In einem anderen Beitrag hatte er der US-Auswahl dafür gedankt, „das großartigste Land der Welt und das großartigste Spiel, das je erfunden wurde“, zu repräsentieren. Patel ist großer Eishockey-Fan. US-Präsident Trump gratulierte den Spielern, für die es bereits ab Mittwoch wieder in der NHL weitergeht, via Videoanruf noch in der Kabine.