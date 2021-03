Wird verurteilter Pleitegraf nun zum Buchheld?

„Krone“-Leser kennen die Geschichte. Mit der Ankündigung, dass er Millionen aus Anleihen in den USA bekommt, blendete der Graf seine Umgebung.Die Miete in Gmunden blieb er aber von November 2017 bis Juni 2020 schuldig. Angeblich sind Zahlungen aus Amerika inzwischen bei seinem Treuhänder in der Schweiz eingetroffen, sagte der Pensionist beim Prozess in Wels aus, wo er zu neun Monaten bedingt verurteilt wurde.