Österreich sichert sich Champions-League-Fixplatz

Neben dem Meister als CL-Fixstarter steigt der Zweite der nächsten Saison in der 2. Runde der Qualifikation zur Fußball-„Königsklasse“ ein und der Cupsieger im Play-off der Europa League. Der Meisterschaftsdritte beginnt in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League, der Vierte in der 2. Quali-Runde des neuen Bewerbs.