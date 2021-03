17% der Haushalte können Fixkosten nicht bezahlen

Haushaltseinkommen reichen nicht mehr

Die schwierige finanzielle Lage hat dramatische Folgen: Ein Sechstel der Haushalte sieht sich aktuell nicht mehr in der Lage, seine Fixkosten mit dem reduzierten Einkommen zu decken. Hier hat sich die Situation stark verschärft ─ im Oktober gaben dies nur vier Prozent an, somit sind seitdem rund 500.000 weitere Haushalte in Schieflage geraten. Die Einbußen bei den Haushaltseinkommen schlagen in diesem Bereich besonders stark durch, da das laufende Einkommen in 95 Prozent der Haushalte Mittel der Wahl bei der Deckung von Fixkosten ist.