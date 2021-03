Mieten stiegen im Februar um 5,4 Prozent

Haushaltsenergie 1,8 Prozent teurer

Mieten stiegen um 5,4 Prozent, die Instandhaltung von Wohnungen verteuerte sich um zwei Prozent, Haushaltsenergie kostete durchschnittlich um 1,8 Prozent mehr. Auffallend stark stiegen die Preise für Strom (plus 5,6 Prozent). Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich durchschnittlich um 1,6 Prozent. Im Jänner waren sie noch um 1,1 Prozent günstiger (Einfluss: minus 0,12 Prozentpunkte). Einen kräftigen Preisschub gab es im Februar bei Gemüse (plus 4,8 Prozent gegenüber Februar 2020) und alkoholfreien Getränken (plus 4,2 Prozent).