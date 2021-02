Corona-Krise verschärft soziale Ungleichheit

„Viele Menschen sind im letzten Jahr in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Das spüren wir auch in unseren 53 Sozialberatungsstellen. Viele haben in diesem Jahr zum ersten Mal unsere Hilfe benötigt.“ Staatliche und private Unterstützungsmaßnahmen waren extrem wichtig und haben auch gegriffen, aber langfristig sei vor allem auch Nachhaltigkeit in den Maßnahmen ein wichtiger Faktor, um arbeitslose Menschen, Armutsbetroffene und Kinder nicht langfristiger Benachteiligung auszusetzen, so Parr.