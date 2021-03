Wie durch die Krise das Einkommen weggefallen ist

Jobsuche ob Corona schwierig

Und das Paar ist natürlich auf Arbeitssuche, was sich wegen des Alters und aufgrund der Corona-Maßnahmen schwierig gestaltet: „Ich habe mein ganzes Leben im Musik- und Kunstbereich und in der Gastronomie gearbeitet. Meine Frau war Schneiderin, aber hat jetzt auch die letzten 21 Jahre an meiner Seite im Gastrobereich gearbeitet.“ Bei der Caritas erhielt Familie H. Unterstützung. Wie ihr geht es mittlerweile aber vielen Österreicherinnen und Österreichern, deshalb bitten wir Sie: Bitte helfen auch Sie! Dankeschön!