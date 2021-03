Deutschland: Stärkster Konsumrückgang seit 1970

Mehr Geld für Einkaufen und Essen, weniger Geld für Reisen und Restaurants: Die Menschen in Deutschland haben ihren Konsum wegen der Corona-Krise 2020 insgesamt so stark eingeschränkt wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Die Ausgaben der privaten Haushalte sanken - um die Inflation bereinigt - um fünf Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. „Dies war der stärkste Rückgang seit 1970.“