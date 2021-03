Hauser in Östersund um zweite kleine Kristallkugel

Für Lisa Hauser geht es beim Biathlon-Weltcupfinale in Östersund noch um ihre zweite kleine Kristallkugel. Die Weltmeisterin ist in der Massenstartwertung vor dem letzten Rennen am Sonntag zehn Punkte hinter der Französin Julia Simon und vier hinter Marte Olsbu Röiseland Dritte. Nur einen Zähler hinter Hauser lauert Gesamtweltcupsiegerin Tiril Eckhoff. Auch Franziska Preuß und Hanna Öberg haben noch Chancen, zumal eines der fünf Saisonrennen als Streichergebnis wegfällt.