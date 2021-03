Gmunden prolongiert Serie auch im Derby gegen Wels

Tabellenführer Gmunden hat beim 93:88-Derbysieg gegen Wels den zehnten Liga-Sieg und den zwölften in der eigenen Halle in Folge gefeiert! Gelingt den Swans in den ausstehenden zwei Spielen in der Platzierungsrunde noch ein voller Erfolg, gehen sie fix als Erster ins Play-off.