ÖVP-Klubchef: „Bin auch mit Anschober zufrieden“

„Krone“: Asyl-Streit, Justiz-Debatte und nun der jüngst eskalierte Impf-Krach: Was ist los mit Türkis-Grün, Herr Wöginger?

August Wöginger: Es ist eine herausfordernde Zeit. Wir arbeiten ständig am Limit, seit über einem Jahr. Deshalb ist eine gewisse Angespanntheit da. Aber insgesamt funktioniert die Koalition nach wie vor sehr gut. Wir bringen wesentliche Dinge weiter, einige sind nächste Woche im Nationalrat: Homeoffice, Uni-Novelle, die Verschiebung der Mietzins-Erhöhung. Das 1-2-3-Ticket ist in den Endverhandlungen. Dazu kamen zuletzt das Erneuerbaren-Ausbaugesetz und die BVT-Reform. Das sind große Projekte.