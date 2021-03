Nach Terror-Pannen: Staatsschutz wird „völlig neu“

Die Vorgänge rund um die schweren Ermittlungspannen rund um den Terroranschlag in Wien im vergangenen September ließen Kritik am österreichischen Geheimdienst laut werden. Innenminister Nehammer kündigte daraufhin eine umfassende Reform des Verfassungsschutzes an. Nach langwierigen geheimen Verhandlungen haben sich die Regierungsparteien nun auf eine Lösung geeinigt.