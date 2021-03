So sieht der erste Kader des neuen U21-Teams aus

„Wir haben sehr starke Spieler, es wird ein guter Neubeginn werden“, so Gregoritsch, der sich besonders freut, dass die sechs nominierten Legionäre die Reise mitmachen können. Die Quali für die EM-Endrunde in zwei Jahren in Georgien und Rumänien beginnt für das ÖFB-Team am 8. Juni mit dem Heimspiel gegen Estland. Die weiteren Gegner in der Gruppe A sind Kroatien, Norwegen, Finnland und Aserbaidschan.