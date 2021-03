Wöginger: Hofer möge Kickl „Rücktritt nahelegen“

Wöginger witterte am Mittwochvormittag ein Ablenkungsmanöver Kickls, weil dieser wegen der zögerlichen Impfstoff-Beschaffung für Österreich eine Sondersitzung des Nationalrats gefordert hatte. Wöginger sah darin den Beweis, „dass Krawall-Kickl als FPÖ-Generalsekretär über die Ibiza-Pläne seines damaligen Parteichefs (Heinz-Christian Strache, Anm.) gewusst haben muss, ist jedem klar. Nun versucht er auf die plumpest mögliche Art davon abzulenken - just am Tag seiner Befragung“.