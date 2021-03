Kurz-Beraterin: „Projekt Ballhausplatz“ kein Thema

Mitterlehner: „Niemand ist so blöd und kauft ein Gesetz“

Mitterlehner hatte davor einen Einblick in den Machtwechsel in der ÖVP zu Türkis im Jahr 2017 und die damit verbundene Unterstützersuche im Wahlkampf gegeben. Dass unter seinem Nachfolger als Parteichef, nämlich Sebastian Kurz, Gesetze „gekauft“ worden sein könnten, glaube er nicht. So „blöd“ sei man „weder in Europa noch in Bananenstaaten“.