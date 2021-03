„Niemand ist so blöd und kauft ein Gesetz“

Am Dienstag war der entthronte ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner vor den Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen. Im Rahmen seiner Befragung erklärte er, dass er nicht an einen Gesetzeskauf unter dem ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz (ÖVP) glaube - so „blöd“ sei niemand. Die Beschaffung von Spenden für die Volkspartei bezeichnete Mitterlehner dabei als „Biotop der Qualifizierten“.