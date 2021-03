Kickl will Sondersitzung, Hofer kein AstraZeneca

Hofer will Öffnung und Aussetzung von AstraZeneca-Impfungen

Unterdessen meldete sich am Mittwoch auch FPÖ-Chef Hofer zu Wort und hatte, so wie sein Klubchef, einiges an Kritik für die Regierung parat: So vermisse er von der Regierung eine Perspektive für weitere Öffnungen aus dem Lockdown, wie er erklärte. Hofer plädiert für ein Aufsperren von Lokalen und Hotels, aber auch für gelockerte Einreiseregeln etwa aus Urlaubsregionen wie Istrien.