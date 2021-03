„Ich bin mittlerweile erschöpft und Corona-müde“

Ja. Vereinfacht gesagt ist das Gen ja nichts anderes als eine Matrix, von der aus ein Protein gebaut wird. Wenn eine Mutation in den Spike-Genen auftritt, verändert sich das Spike-Protein. Es kann sein, dass Mutationen auftreten und es passiert gar nichts. Aber es gibt gewisse Mutationen, die dieses Spikeprotein in ihrer Funktion verändern. Und so wie wir es gerade erleben, besser an Zellen andocken können.