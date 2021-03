Investitionen in Krypto-Geld sind auf Rekordniveau

Investoren haben zum Jahresauftakt einer Erhebung zufolge so viel Geld in Kryptowährungen gesteckt wie noch nie. Dank des wachsenden Interesses institutioneller Anleger sei der Mittelzufluss im ersten Quartal 2021 auf 4,2 Milliarden Dollar (3,52 Milliarden Euro) gestiegen - von 3,9 Milliarden im vorangegangenen Vierteljahr, teilte der Vermögensverwalter CoinShares mit. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 seien 6,7 Milliarden Dollar in Cyber-Devisen geflossen.