Chirurgen vollbrachten medizinische Höchstleistung

Patient als Geburtstagskind

Erwin Fritzer ist mittlerweile wieder zuhause und hat sich gut erholt. Auch die Nachuntersuchung am vergangenen Montag auf der chirurgischen Ambulanz sei in Ordnung gewesen. „Ich bedanke mich auf diesem Wege bei Professor Mittermair und dem gesamten Klinikum-Team“, freut sich Erwin Fritzer, der am heutigen 17. März gemeinsam mit seinen Lieben seinen 75. Geburtstag feiern kann. Herzliche Gratulation!