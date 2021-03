Starke Frühform! Pogacar gewinnt Tirreno-Adriatico

Vizeweltmeister Van Aert machte auf dem Schlussabschnitt über 10 km in San Benedetto del Tronto zwar etwas Boden auf Pogacar gut, in Gefahr geriet der Erfolg des im Zeitfahren viertplatzierten Slowenen aber nicht mehr. Gesamtrang drei ging an den Spanier Mikel Landa (+ 3:57 Min./Team Bahrain). Patrick Konrad landete fast 19 Minuten zurück an der 27. Stelle, der Bora-Profi war bei den Bergetappen nicht wie erhofft im Spitzenfeld gelandet. Im Zeitfahren wurde der Niederösterreicher 80.