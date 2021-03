Personalaustausch als Eckpfeiler beim Staatsschutz

Landesämter sind keine Nachrichtendienste mehr

Die Landesämter (LVT) sind keine Nachrichtendienste mehr, sondern nur mehr Staatsschutz. Wobei es in einigen Bundesländern ND-Außenstellen geben soll, so Ruf. Der Informationsaustausch zwischen Staatsschutz und Nachrichtendienst passiert in einer Verbindungsstelle, die direkt beim Direktor angesiedelt ist. Diese sogenannte Abteilung „Gemeinsames Informations- und Lagezentrum“ soll koordinieren und für einen permanenten Informationsaustausch beider Stränge sorgen.