Horror-Sturz in Kitz: Streif-Opfer fährt wieder

Kryenbühl: „Schritt Richtung Starthaus“

Vor diesem Hintergrund muten die Bilder, die er sechseinhalb Wochen später via „Insta“ um die Welt schickt, geradezu surreal an: Urs Kryenbühl strahlt mit nach oben gerecktem Daumen in die Kamera. Er steht in voller Montur wieder auf der Piste und zaubert die ersten Schwünge in den Schnee. Von rennmäßigem Tempo kann freilich noch keine Rede sein. Trotzdem: „Der heutige Tag war ein erster Schritt zurück in Richtung Starthaus. Dass noch weitere Schritte bevorstehen, ist klar. Nach solch coolen Schwüngen wie heute bin ich jedoch topmotiviert, auch diese zu gehen.“