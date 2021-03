Schweizer klagen über „unsinnige Regel“ im Weltcup

Tausch?

Ob die Speed-Rennen stattfinden, steht noch in den Sternen. Viele meinen, man könnte die Abfahrt mit dem Tag des Parellelwettwerbs tauschen, der unter den Profis umstritten ist, aber es gibt dazu klare FIS-Regeln, wie FIS-Renndirektor Markus Waldner (unten im Bild) festhielt: Am Final muss ein Rennen am angesetzten Tag stattfinden. Ist das nicht möglich, wird es gestrichen. Es wird nichts getauscht. Basta!“