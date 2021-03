Double-Double von Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg

Schrecksekunde

Pöltl hatte Mitte des dritten Viertels eine Schrecksekunde. Er war leicht umgeknickt und musste in die Kabine. Der Center wirkte im Schlussabschnitt jedoch wieder für einige Minuten mit, ehe er am Ende geschont wurde, nachdem die Partie entschieden war. Der 25-Jährige gab in der Folge Entwarnung und zeigte sich „recht zuversichtlich, dass (mit dem Knöchel, Anm.) alles in Ordnung ist“. San Antonio liegt zur Saisonhalbzeit mit 20:16-Siegen auf Platz sieben der Western Conference und damit auf Play-off-Kurs. Am Mittwoch gastieren Pöltl und Kollegen im dritten von fünf Auswärtsspielen hintereinander bei den Chicago Bulls.